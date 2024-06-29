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ESPN оценил выбор Ивана Демидова «Монреалем» на драфте НХЛ — 2024

ESPN оценил выбор Ивана Демидова «Монреалем» на драфте НХЛ — 2024
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Североамериканский портал ESPN оценил выбор «Монреалем» российского форварда Ивана Демидова на драфте НХЛ — 2024. Напомним, нападающий был выбран под общим пятым номером.

«До драфта казалось, что «Канадиенс» выберут нападающего. И они сделали это, взяв Демидова. В прошлом году у них была возможность взять нападающего, но они отказались от Матвея Мичкова, взяв защитника Давида Райнбахера.

Концентрация на защитниках в последние несколько лет создала возможность взять нападающего во второй раз за три года. Ранее канадский клуб взял первым номером Юрая Слафковски в 2022 году. Теперь у «Канадиенс» есть ещё один нападающий топ-6 в лице Демидова, который в какой-то момент отправится в Северную Америку. И когда он это сделает, он присоединится к Слафковски и Коулу Кофилду в качестве ещё одного доморощенного игрока, который хочет вернуть «Монреаль» влияние в Восточной конференции», — сказано в статье.

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