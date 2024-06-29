«Сибирь» объявила об уходе 29-летнего защитника

«Сибирь» расторгла контракт с защитником Денисом Александровым по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

За клуб хоккеист провёл два сезона, сыграл 60 игр и набрал в них 3 (0+3) очка. Кроме «Сибири», 29-летний защитник в Континентальной хоккейной лиги играл за СКА и «Сочи». В 117 матчах за свою карьеру игрок обороны набрал 7 (1+6) баллов с показателем полезности «-14» и 16 минутами штрафа.

Напомним, в прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за нарушение лимита легионеров в заявке команды на матч Континентальной хоккейной лиги.

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