ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» объявила об уходе 29-летнего защитника

«Сибирь» объявила об уходе 29-летнего защитника
Комментарии

«Сибирь» расторгла контракт с защитником Денисом Александровым по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

За клуб хоккеист провёл два сезона, сыграл 60 игр и набрал в них 3 (0+3) очка. Кроме «Сибири», 29-летний защитник в Континентальной хоккейной лиги играл за СКА и «Сочи». В 117 матчах за свою карьеру игрок обороны набрал 7 (1+6) баллов с показателем полезности «-14» и 16 минутами штрафа.

Напомним, в прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за нарушение лимита легионеров в заявке команды на матч Континентальной хоккейной лиги.

Самый быстрый гол в истории КХЛ

Материалы по теме
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Широков пополнил состав «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android