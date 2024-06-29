Сайт НХЛ: Демидов имеет шанс вызвать такой эффект, которого в «Монреале» не было уже давно

Аналитики официального сайта Национальной хоккейной лиги прокомментировали выбор Ивана Демидова «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ — 2024.

«Некоторые скауты считают, что Демидов — второй по таланту игрок на драфте этого года после Селебрини. Он доминировал в молодёжной лиге России и, вероятно, проведёт как минимум ещё один сезон, развиваясь в Континентальной хоккейной лиге. Но его динамичный набор навыков и катание имеют шанс вызвать такой эффект «вау», которого в «Канадиенс» не было уже давно», — сказано в статье на сайте лиги.

В сезонах-2022/2023 и 2023/2024 Иван Демидов признавался самым ценным игроком чемпионата МХЛ. В Континентальной хоккейной лиге дебютировал 2 ноября 2022 года в возрасте 16 лет и 327 дней. Всего В КХЛ провёл 15 матчей, в который забросил три шайбы и отдал четыре результативных паса, набрав семь очков. Показатель полезности Демидова в матчах КХЛ составил «-1», на его счету две штрафные минуты и девять бросков по воротам.