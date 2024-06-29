Сидни Кросби высказался о переговорах по новому контракту с «Питтсбургом»

Канадский нападающий Сидни Кросби прокомментировал переговоры по новому контракту с «Питтсбург Питтсбург».

«У нас состоялись переговоры относительно нового контракта. Это то, что я оставлю между собой и Кайлом [Дубасом] (генменеджер «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата»), но у нас было несколько разговоров», — цитирует Кросби сайт НХЛ.

На вопрос, ожидает ли он заключения соглашения этим летом, Кросби лишь ухмыльнулся.

Напомним, 36-летний форвард набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.

«Питтсбург» пропустил плей-офф во втором сезоне подряд. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в нескольких подряд сезонах почти два десятилетия назад (2001–2006).