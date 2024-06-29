ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби высказался о переговорах по новому контракту с «Питтсбургом»

Сидни Кросби высказался о переговорах по новому контракту с «Питтсбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий Сидни Кросби прокомментировал переговоры по новому контракту с «Питтсбург Питтсбург».

«У нас состоялись переговоры относительно нового контракта. Это то, что я оставлю между собой и Кайлом [Дубасом] (генменеджер «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата»), но у нас было несколько разговоров», — цитирует Кросби сайт НХЛ.

На вопрос, ожидает ли он заключения соглашения этим летом, Кросби лишь ухмыльнулся.

Напомним, 36-летний форвард набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.

«Питтсбург» пропустил плей-офф во втором сезоне подряд. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в нескольких подряд сезонах почти два десятилетия назад (2001–2006).

Материалы по теме
Генменеджер «Питтсбурга» рассказал о планах продлить контракт с Сидни Кросби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android