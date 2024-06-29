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Генменеджер «Ванкувера» — о Задорове: я не могу переплачивать одному игроку

Генменеджер «Ванкувера» — о Задорове: я не могу переплачивать одному игроку
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин заявил, что клуб сделал всё, для нового соглашения с российским защитником Никитой Задоровым, но игрок не согласился на условия.

«Это то направление, в котором Никита решил пойти, и мы сделали всё, что могли. Нам нужны преданные своему делу игроки, которые хотят быть частью победной команды и победной культуры. К нам начинает возвращаться уважение, как к организации. Появляется больше игроков, желающих приехать сюда. При этом я не могу переплачивать одному игроку. Никита Задоров был нам очень полезен в плей-офф и был парнем с характером, но мы сделали всё, что могли. Он решил продолжить играть в другом месте», — цитирует Альвина Sportsnet.

Напомним, в завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

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