Инсайдер рассказал, какую сумму «Тампа» могла предложить Стэмкосу в новом контракте

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic предположил, какую сумму «Тампа-Бэй Лайтнинг» могла предложить канадскому нападающему Стивену Стэмкосу в новом контракте.

«Думаю, что это было около $ 3 млн или около того за восемь лет. Но этого мало. Я предполагаю, что сторона хоккеиста захочет что-то около $ 4–5 млн в год, в зависимости от продолжительности срока соглашения.

Я не считаю, что Стэмкос ведёт себя неразумно. Он действительно хочет остаться. Но вы должны понимать, где находится «Тампа» с её проблемами с лимитом. Непростая ситуация», — написал Лебрюн.

Всего в НХЛ 34-летний Стэмкос набрал 1137 (555+582) очков в 1082 матчах регулярных чемпионатов. Он провёл в «Лайтнинг» всю свою карьеру в сильнейшей лиге мира.