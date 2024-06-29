Грег Вышински оценил, насколько Антон Силаев подходит «Нью-Джерси»

Североамериканский журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN оценил, насколько российский защитник Антон Силаев подходит «Нью-Джерси Дэвилз». Напомним, «дьяволы» выбрали игрока обороны на драфте НХЛ — 2024 под общим 10-м номером.

«Было много предположений о том, что «дьяволы» обменяют свой выбор – это определённо обсуждалось в часы, предшествовавшие драфту. Но «Нью-Джерси» сохранил его и использовал для укрепления синей линии.

Антон Силаев — отличный защитник, обладающий потрясающими навыками катания и фантастическим размахом рук. Ранее «дьяволы» обменяли игрока обороны Кевина Баля на вратаря Якоба Маркстрёма. Силаев более чем подходит в качестве возможной замены. Антон может выступить в качестве основы защиты команды на долгие годы», — написал Вышински.