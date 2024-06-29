The Athletic: выбор Демидова — хоумран для «Монреаль Канадиенс»

Журналист Скотт Уиллер в статье на сайте The Athletic оценил выбор Ивана Демидова «Монреалем» на драфте НХЛ — 2024 под общим пятым номером.

«Демидов — второй лучший перспективный игрок на драфте и хоумран для «Монреаля». Настоящий переломный момент – это единственное, чего, как мне казалось, не хватает их костяку – игрок, который может побороться за 90–100 очков. Нет никакой гарантии, что он станет таким, но я вижу такой потенциал роста. Он чувствует себя тем, кто может набрать 70-80 очков за сезон. Думаю, он собирается сотворить волшебство в НХЛ и порадовать одних из самых страстных фанатов профессионального спорта. Это будет здорово для лиги.

Это большой день в перестройке «Канадиенс». Тот, который стоит запомнить», — сказано в статье.