Тренер «Нью-Джерси» Брылин оценил выбор Силаева на драфте НХЛ

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин оценил выбор клубом российского защитника Антона Силаева на драфте НХЛ — 2024. Игрок обороны был выбран под общим 10-м номером.

«Тот факт, что он в таком юном возрасте играет в Континентальной хоккейной лиге, говорит о том, что он хорошо читает ситуацию и выбирает правильно позицию. Он высокого роста и у него длинная клюшка. Чтобы быть в основе команды НХЛ, как и всем молодым игрокам, ему нужно продолжать работать над своими силовыми, скоростными качествами, развивать их.

Игорь Ларионов доверяет ему, это тоже говорит о многом. У нас скоро начинается лагерь развития. Я единственный из тренерского состава команды, кто живёт постоянно в Нью-Джерси, мне до катка 20 минут дороги, поэтому я с удовольствием на следующей неделе познакомлюсь с ним, посмотрю, может, на тренировки», — приводит слова Брылина ТАСС.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенных шайбы и 10 результативных передач. Показатель полезности Силаева по системе «плюс/минус» составил «-9» по итогам регулярного сезона и «+1» в плей-офф. За весь сезон защитник набрал 14 штрафных минут, 10 из которых в регулярном чемпионате и четыре в матчах на выбывание.