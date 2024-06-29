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Россиянин попал в список лучших ограниченно свободных агентов по версии сайта НХЛ

Россиянин попал в список лучших ограниченно свободных агентов по версии сайта НХЛ
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список лучших ограниченно свободных агентов нынешнего межсезонья.

В данный список попал российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. Напомним, соглашение хоккеиста истекает 1 июля 2024 года.

Кроме Марченко в список попали: Мэтти Бенирс, Ээли Толванен (оба — «Сиэтл Кракен»), Куинтон Байфилд («Лос-Анджелес Кингз»), Сет Джарвис, Мартин Нечас (оба — «Каролина Харрикейнз»), Антон Лунделль («Флорида Пантерз»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси Дэвилз»), Лукас Рэймонд, Мориц Зайдер (оба — «Детройт Рэд Уингз»), Филип Задина («Сан-Хосе Шаркс»), Шон Дурзи («Юта»), Томас Харли («Даллас Старз»), Тимоти Лильегрен («Торонто Мэйпл Лифс»), Укко-Пекка Луукконен («Баффало Сэйбрз»), Джереми Свейман («Бостон Брюинз»).

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