Левшунов — о драфте НХЛ: Демидов говорил, что хотел в «Чикаго». Но они выбрали меня

Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте НХЛ — 2024 «Чикаго Блэкхоукс» под вторым номером, поделился эмоциями от попадания в клуб и заявил, что российский форвард Иван Демидов хотел оказаться в стане «ястребов».

— С первым выбором было всё ясно ещё давно, а «Чикаго» выбирал между тобой и Иваном Демидовым. Ты с ним знаком, обсуждали это?

— С Ваней познакомились, когда он приехал во Флориду, я как раз там тоже был. Он говорил, что хотел в «Чикаго». Я тоже много раз разговаривал с «Чикаго» во время сезона. Со многими командами разговаривал, в итоге получилось так, что «Блэкхоукс» выбрали меня.

— Раз ты так много общался с «Чикаго», то уже понимал, что они на тебя нацелились на драфте?

— Не то что понимал, ко мне многие команды приезжали в течение сезона. С «Чикаго» на ужин ходил в Баффало, во Флориде – на обед. И Ваня с ними ходил на ужин. Было чувство, что «Чикаго» может меня выбрать, что они заинтересованы. Но я всё равно не знал точно, где окажусь, у них же был выбор. Так получилось, что выбрали меня.

— Попал, куда хотел?

— На самом деле, было бы хорошо попасть в любую команду. Самое главное, оказаться там, где надо. Рад, что оказался в «Чикаго»! — заявил Левшунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.