Юрзинов: к драфту НХЛ должно быть правильное отношение, свой хоккей нужно рекламировать!

Двукратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший оценил результаты драфта НХЛ для российских игроков.

«Весь этот сеон мы говорили о том, что молодые российские хоккеисты прогрессируют. Назывались и команды — те же СКА и «Торпедо», где работе с молодёжью по всей вертикали уделяется огромное внимание. Драфт НХЛ — один из показателей развития национальной школы. К нему нужно относиться спокойно, без восторгов — как к погоде.

Были игроки, которые не совсем правильно и излишне эмоционально оценивали свой номер драфта и интерес из НХЛ, со стороны агентов и скаутов. Из-за этой шелухи срывались с места раньше времени — и губили свои карьеры.

Ещё раз скажу, к драфту НХЛ должно быть правильное отношение. Это касается и прессы, которая иногда делает излишне большую рекламу любому событию, которое происходит за океаном. А молодые всю эту мишуру видят, переоценивают — и делают ошибки. В первую очередь мы должны думать о себе, о своей школе и своей молодёжи. Свой хоккей и свои лиги нужно рекламировать!» — сказал Юрзинов в интервью Russia-Hockey.ru.

Первым русским хоккеистом, выбранным на этом драфте, стал Иван Демидов. Его под пятым номером выбрал «Монреаль Канадиенс». Антон Силаев был выбран под 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», а Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».