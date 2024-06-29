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Левшунов: круто побить рекорд Салея! Но работа продолжается, многое ещё впереди

Левшунов: круто побить рекорд Салея! Но работа продолжается, многое ещё впереди
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Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте НХЛ — 2024 «Чикаго Блэкхоукс» под вторым номером, отреагировал на тот факт, что он побил рекорд Руслана Салея по выбранному номеру на драфте.

— Ты побил рекорд Руслана Салея, никогда ещё белорусского игрока не драфтовали так высоко. Что это значит для тебя?
— Конечно, это круто — побить его рекорд. Но работа продолжается, многое ещё впереди. Ко многому надо стремиться. Но это, конечно, круто для меня, очень приятно.
— Как чувствуешь себя в роли главной хоккейной надежды Беларуси?
— Хорошо! Приятно, но это только начало. Драфт драфтом, но работа только начинается. Многое ещё надо сделать — сказал Левшунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, ранее самый высокий номер выбора среди хоккеистов из Беларуси получал защитник Руслан Салей, выбранный «Анахаймом» под девятым номером в 1996 году.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Левшуновым читайте на «Чемпионате»:
«Надеюсь, папа сверху всё видит». Белорусский рекордсмен — о драфте НХЛ
Эксклюзив
«Надеюсь, папа сверху всё видит». Белорусский рекордсмен — о драфте НХЛ
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Новости. Хоккей
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