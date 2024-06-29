Антон Силаев поделился эмоциями от выбора «Нью-Джерси» на драфте НХЛ

Российский защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев высказался о выборе «Нью-Джерси Дэвилз» на драфте НХЛ. Напомним, игрока обороны выбрали под общим 10-м номером.

«Мои товарищи по «Торпедо» и тренер Игорь [Ларионов] очень помогли мне. Моя семья очень поддерживала меня. Каждый день упорный труд помогал мне становиться всё лучше и лучше. Моя цель — получать как можно больше игрового времени, играть в неравных составах и быть лидером команды.

Нью-Джерси — хорошее место. Это хорошая команда, у которой отличные игроки. Много амбиций у команды. Знаю, что есть только высокие цели – выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова Силаева официальный сайт «Дэвилз».

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенных шайбы и 10 результативных передач. Показатель полезности Силаева по системе «плюс/минус» составил «-9» по итогам регулярного сезона и «+1» в плей-офф. За весь сезон защитник набрал 14 штрафных минут, 10 из которых в регулярном чемпионате и четыре в матчах на выбывание.