Артём Левшунов назвал самый запоминающийся момент драфта НХЛ

Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте НХЛ — 2024 «Чикаго Блэкхоукс» под вторым номером, назвал самый запоминающийся момент мероприятия.

— Нервничал перед драфтом? Что вообще запомнилось из этого дня, помимо самого момента, когда тебя выбрали?

— Наверное, весь процесс до драфта. Было очень много интервью, разговоров, общения. Ну и самый запоминающийся момент, когда назвали моё имя.

— Это сделал Коннор Бедард. Он – первый номер в том году, ты – второй в этом. Можно сказать, костяк команды есть!

— Он хороший игрок, первый номер драфта. Рад, что он назвал моё имя, было приятно, — сказал Левшунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, Левшунов побил рекорд Руслана Салея по выбранному номеру на драфте среди белорусских игроков.