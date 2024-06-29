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Артём Левшунов назвал самый запоминающийся момент драфта НХЛ

Артём Левшунов назвал самый запоминающийся момент драфта НХЛ
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Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте НХЛ — 2024 «Чикаго Блэкхоукс» под вторым номером, назвал самый запоминающийся момент мероприятия.

— Нервничал перед драфтом? Что вообще запомнилось из этого дня, помимо самого момента, когда тебя выбрали?
— Наверное, весь процесс до драфта. Было очень много интервью, разговоров, общения. Ну и самый запоминающийся момент, когда назвали моё имя.
— Это сделал Коннор Бедард. Он – первый номер в том году, ты – второй в этом. Можно сказать, костяк команды есть!
— Он хороший игрок, первый номер драфта. Рад, что он назвал моё имя, было приятно, — сказал Левшунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, Левшунов побил рекорд Руслана Салея по выбранному номеру на драфте среди белорусских игроков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Левшуновым читайте на «Чемпионате»:
«Надеюсь, папа сверху всё видит». Белорусский рекордсмен — о драфте НХЛ
Эксклюзив
«Надеюсь, папа сверху всё видит». Белорусский рекордсмен — о драфте НХЛ
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