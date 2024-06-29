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Иван Демидов объяснил, почему не сможет поехать в лагерь развития «Монреаля»

Иван Демидов объяснил, почему не сможет поехать в лагерь развития «Монреаля»
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Нападающий системы СКА Иван Демидов, задрафтованный клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс» под пятым общим номером рассказал, что не примет участия в лагере развития североамериканского клуба из-за отсутствия канадской визы.

«Автограф у певицы Селин Дион не взял, особо мы не говорили. Она пожелала мне просто удачи.

В лагерь развития команды я не смогу поехать, так как у меня нет канадской визы. Насколько важным перед драфтом было проведение лагеря во Флориде, учитывая невозможность выступления на международном уровне?.. В то время скауты не знали так много обо мне. Но круто, что так получилось. Мы провели классное время во Флориде, познакомились с генменеджерами клубов НХЛ», — приводит слова Демидова ТАСС.

Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

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