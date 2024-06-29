Левшунов рассказал, как относится к тому, что ИИХФ не упомянула его в числе топ-проспектов

Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте НХЛ — 2024 «Чикаго Блэкхоукс» под вторым номером, ответил, как относится к тому, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не упомянула его в числе европейских топ-проспектов мероприятия.

— Забавно, что вчера ИИХФ, представляя топ-проспектов драфта из Европы, обошла стороной тебя. Как к этому относишься, видел ли ты это?

— Честно говоря, даже не следил. Стараюсь фокусироваться на себе, заниматься своим делом, — сказал Левшунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Левшунов установил рекорд для белорусских игроков на драфте НХЛ. Ранее самый высокий номер выбора среди хоккеистов из Беларуси получал защитник Руслан Салей, выбранный «Анахаймом» под девятым номером в 1996 году.

За 38 игр в NCAA Артём Левшунов забросил девять шайб и отдал 26 результативных передач, закончив сезон с показателем полезности «+27», стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.