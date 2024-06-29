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Давыдов: уверен, факт неполучения «Везины» нисколько не испортил Бобровскому настроение

Давыдов: уверен, факт неполучения «Везины» нисколько не испортил Бобровскому настроение
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Тренер «Локомотива» Рашит Давыдов высказался о победе российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Прежде всего хочется сказать: свершилось! Сергей Бобровский поднял над головой Кубок Стэнли! Многолетний, кропотливый и честный труд Сергея над собой, над своей игрой вознаграждён! Путь Бобровского к Кубку Стэнли был долгим и непростым. Уверен, что факт неполучения «Везины» нисколько не испортил Бобровскому настроение на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ.

Сергей со своей командой выиграл главный трофей сезона НХЛ! Претенденты и победитель «Везины» определяются до начала плей-офф по результатам регулярного чемпионата. Надо отметить, что игра Бобровского на протяжении всего прошедшего сезона была качественной, надёжной и стабильной. Считаю, Сергей являет собой отличный пример для молодых вратарей России», — сказал Давыдов в интервью Metaratings.

По итогам сезона Бобровский стал третьим в борьбе за «Везина Трофи» — награду, вручаемую вратарю НХЛ, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Обладателем награды стал американский голкипер Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Второе место в голосовании занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

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