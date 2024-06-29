Левшунов: «Юта» спрашивала про мой рейтинг в «Убере». А я на велосипеде езжу

Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте НХЛ — 2024 «Чикаго Блэкхоукс» под вторым номером, прокомментировал тот факт, что «Юта» узнавала у потенциальных новичков клуба их рейтинг в такси.

— Расскажи, что было перед драфтом, как проходили интервью? Всё стандартно, одни и те же вопросы или было что-то необычное?

— «Юта» спрашивала, какой у меня рейтинг в «Убере». Ещё был вопрос, какой у меня счёт в «Снэпчате». Но в основном были стандартные вопросы, чтобы получше меня узнать, например, чем я занимаюсь вне хоккея, что я за человек, какой я на льду.

— И какой у тебя рейтинг в «Убере»?

— В том-то и дело, что я почти не использую «Убер»! У меня на кампусе велосипед, я на нём езжу. И «Снэпчат» тоже редко использую.

— «Снэпчат», кажется, вообще чисто американская тема, у нас он особо не известен.

— Согласен. У меня есть там групповой чат команды, просто смотреть, что у нас происходит в команде, да ещё пара знакомых ребят. А так у меня «Инстаграм»* (Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны), и то там немного фотографий. Стараюсь фокусироваться на себе, заниматься своим делом, — сказал Левшунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны