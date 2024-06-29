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Нападающий Дамир Жафяров попрощался с омскими болельщиками

Нападающий Дамир Жафяров попрощался с омскими болельщиками
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Нападающий Дамир Жафяров в своём телеграм-канале попрощался с омскими болельщиками.

Напомним, 30-летний форвард покинул «ястребов» по окончании контракта в конце прошлого чемпионата. По ходу сезона Жафяров перешёл из «Ак Барса» в «Авангард». За омский клуб в регулярке форвард провёл 25 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Жафяров принял участие в 12 матчах, где отметился четырьмя результативными передачами.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.

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