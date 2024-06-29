Левшунов: люблю смотреть на Макара, Карлссона, Далина. Но стараюсь оставаться собой

Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте НХЛ — 2024 «Чикаго Блэкхоукс» под вторым номером, рассказал, за какими хоккеистами следит.

— Тебя сравнивают с Пауэром, с Пьетранджело, твой первый тренер Сергей Римашевский – с Фетисовым. Как тебе такие сравнения и какой у тебя любимый защитник в НХЛ, на кого равнялся в детстве?

— Много защитников, на кого люблю смотреть в НХЛ – Макар, Карлссон, Далин. За всеми стараюсь наблюдать, учиться, брать что-то новое. Но при этом стараюсь оставаться собой, показывать свой стиль игры на льду. Хочу быть тем, кто я есть, и играть так, как я могу играть.

— Ты в первый год здорово выступал в USHL, в этом году был одним из лучших защитников в NCAA, кажется, переходы на новый уровень даются тебе довольно легко. За счёт чего?

— Конечно, было трудно, когда только приехал в «Грин Бэй». Язык мало знал, культуру, всё было новым. Но понимал, что надо развиваться, привыкать, стараться быть сильным на льду.

— За счёт чего это у тебя получается?

— Хочется быть лучшим, становиться сильнее. Есть огромное желание быть лучше, не стоять на месте, идти только вперёд, к новым вершинам.

— Какие у тебя главные сильные качества – не обязательно хоккейные, может, характера?

— Хоккей – такой спорт, характер на льду тоже надо проявлять. Просто стараешься быть сильным на льду и везде, — сказал Левшунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.