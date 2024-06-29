Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о выборе Антона Силаева на драфте НХЛ

Главный тренер «Торпедо», трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал выбор «Нью-Джерси Дэвилз» защитника нижегородского клуба Антона Силаева на драфте НХЛ.

«Номер драфта ни о чём не говорит, лишь только о честолюбии. Каждодневный труд, дисциплина и посвященность своему делу — это показатели и настоящая оценка игрока, которые мы можем оценить через несколько лет. А пока это лишь аванс и номер драфта. Завтра новый день и новые трудности и преграды, через которые каждый игрок должен пройти», — приводит слова Ларионова ТАСС.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенных шайбы и 10 результативных передач.