Левшунов – о жизни в США: нравится в Америке, здесь больше возможностей

Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте НХЛ — 2024 «Чикаго Блэкхоукс» под вторым номером, рассказал о жизни в США.

— Расскажи про эти два года. Это же очень непросто – уехать далеко от дома в такой важный период, когда решается твоя судьба и карьера. Как ты жил всё это время, и не просто жил, но и стал вторым номером, первым защитником на драфте?

— Легко не было. Новая команда, новая культура, новый язык, новые люди. Хоккей тоже отличается от того, что было у нас в Беларуси. Но понимаешь, что у тебя есть мечта, стараешься работать, преодолевать трудности. Хочется быть наверху, становиться сильнее.

— Уже адаптировался? Тебе нравится в Америке?

— Конечно, за два года уже привык! Нравится в Америке, конечно, здесь больше возможностей. Здесь круто, не могу жаловаться (улыбается), — сказал Левшунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

За 38 игр в NCAA Артём Левшунов забросил девять шайб и отдал 26 результативных передач, закончив сезон с показателем полезности «+27», стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.