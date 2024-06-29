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Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, кто будет новым капитаном «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, кто будет новым капитаном «Ак Барса»
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Новый главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, кто может стать капитаном казанского клуба после ухода нападающего Александра Радулова в ярославский «Локомотив»

«Пока ещё вопрос открытый, будем разговаривать. Есть лидеры, ребята с огромным опытом. Есть ли такие в нынешнем составе? Да, у нас есть лидеры. Но буква «С» лишь одна, нужно будет ещё раз подумать и обсудить этот момент», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, 48-летний Гатиятулин пришёл в «Ак Барс» в мае на замену Зинэтуле Билялетдинову, под руководством которого казанцы не смогли в минувшем сезоне преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).

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