Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, кто будет новым капитаном «Ак Барса»

Новый главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, кто может стать капитаном казанского клуба после ухода нападающего Александра Радулова в ярославский «Локомотив»

«Пока ещё вопрос открытый, будем разговаривать. Есть лидеры, ребята с огромным опытом. Есть ли такие в нынешнем составе? Да, у нас есть лидеры. Но буква «С» лишь одна, нужно будет ещё раз подумать и обсудить этот момент», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, 48-летний Гатиятулин пришёл в «Ак Барс» в мае на замену Зинэтуле Билялетдинову, под руководством которого казанцы не смогли в минувшем сезоне преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).

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