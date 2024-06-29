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«Было бы круто каждый год!» Левшунов рассказал, какие цели ставит себе в НХЛ

«Было бы круто каждый год!» Левшунов рассказал, какие цели ставит себе в НХЛ
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Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте НХЛ — 2024 «Чикаго Блэкхоукс» под вторым номером, рассказал, какие цели ставит себе в Национальной хоккейной лиге.

— Один рекорд Салея ты уже побил, теперь надо побить другой, по матчам в НХЛ?
— Да, дай бог достичь такого же. Это всё только через работу.
— Ставишь себе большие цели в НХЛ – выиграть «Норрис Трофи», например, или пока о таких вещах не думаешь?
— Да, конечно, по максимуму! Хочется достичь всего, что можно.
— «Норрис Трофи» и Кубок Стэнли каждый год?
— Может, не каждый год… Но было бы круто каждый год! Посмотрим, работаем. Это только начало, — сказал Левшунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Левшуновым читайте на «Чемпионате»:
«Надеюсь, папа сверху всё видит». Белорусский рекордсмен — о драфте НХЛ
Эксклюзив
«Надеюсь, папа сверху всё видит». Белорусский рекордсмен — о драфте НХЛ
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