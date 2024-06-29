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Александр Кожевников оценил результаты драфта НХЛ для российских хоккеистов

Александр Кожевников оценил результаты драфта НХЛ для российских хоккеистов
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Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Кожевников высказался о результатах драфта НХЛ для российских хоккеистов.

«Это здорово. Говорит о том, что российский хоккей находится на хорошем этапе развития. Главное, чтобы у наших ребят всё получилось в НХЛ», – сказал Кожевников в интервью Vprognoze.

Первым русским хоккеистом, выбранным на этом драфте, стал Иван Демидов. Его под пятым номером выбрал «Монреаль Канадиенс». Антон Силаев был выбран под 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», а Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

Напомним, под первым номером «Сан-Хосе Шаркс» выбрал Маклина Селебрини. Второй пик был у «Чикаго Блэкхоукс», который выбрал белоруса Артёма Левшунова.

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