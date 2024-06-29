Левшунов: в воскресенье еду в Чикаго. Мечтаю побыстрее быть в НХЛ

Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте НХЛ — 2024 «Чикаго Блэкхоукс» под вторым номером, заявил, что в ближайшее время примет участие в лагере развития клуба.

— Кайл Дэвидсон сказал, что уже знает, где ты будешь играть в следующем сезоне. А ты сам знаешь?

— Интересно! Я вот сам, честно говоря, пока не знаю. В воскресенье поеду в Чикаго в обучающий лагерь, будем заниматься там в зале. Встретимся, поговорим, посмотрим, что будет дальше.

— В «Чикаго» хорошая ситуация в том плане, что всего четыре защитника основы на контрактах, есть шанс сразу попасть в состав.

— Я бы хотел выступать там как можно скорее. Только работа, только труд, и дай бог. Конечно, мечтаю поскорее быть в НХЛ, — сказал Левшунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.