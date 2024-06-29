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Генеральный директор минского «Динамо» поздравил Левшунова со вторым выбором драфта

Генеральный директор минского «Динамо» поздравил Левшунова со вторым выбором драфта
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Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий поздравил белорусского защитника Артёма Левшунова со вторым выбором драфта НХЛ — 2024. Напомним, игрока обороны выбрал «Чикаго Блэкхоукс».

«В прошлом году мы радовались за белорусских хоккеистов – на драфте НХЛ их было рекордное количество. Сейчас Артём Левшунов был выбран под вторым номером в первом раунде! И это новый рекорд. И символично, что это случилось в год, который в Беларуси был объявлен годом качества.

Поздравляю Артёма Левшунова с этим историческим достижением. Пусть он дальше совершенствуется и идёт к новым вершинам в хоккее с такими же азартом и лёгкостью. Также поздравляю всех тренеров, которые помогли ему выйти на такой уровень. Артём начинал в Жлобине. Затем два года провёл в Минске в динамовской школе. Прошёл институт сборных. Уверен, в будущем Левшунов станет одним из лидеров сборной Беларуси, а также в полной мере проявит себя на клубном уровне», — цитирует Каркоцкого пресс-служба «Динамо».

За 38 игр в NCAA Артём Левшунов забросил девять шайб и отдал 26 результативных передач, закончив сезон с показателем полезности «+27», стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.

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