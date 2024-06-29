Лидер «Колорадо» Маккиннон назвал лучшего партнёра по команде

Нападающий и лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон назвал канадского форварда Джонатана Друена — лучшим партнёром по команде.

«Да, он определённо мой лучший партнёр по команде, который у меня когда-либо был», — приводит слова Маккиннона журналистка Меган Энгли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в прошлой регулярке Натан Маккиннон сыграл 82 встречи, в которых забросил 51 шайбу и отдал 89 результативных передач, набрав в общей сложности 140 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету Натана 11 встреч и 14 (4+10) баллов.

«Лавины» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 проиграли в полуфинальной серии Западной конференции «Даллас Старз» со счётом 2-4.

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