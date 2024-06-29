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Иван Демидов ответил, как относится к тому, что почти не играл в основе СКА

Иван Демидов ответил, как относится к тому, что почти не играл в основе СКА
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Нападающий системы петербургского СКА Иван Демидов ответил на вопрос о том, как относится к тому, что почти не играл в основе армейского клуба.

«Об этом не думал. Просто готовился морально к драфту и к собеседованиям, чтобы провести их хорошо. Мы с «Монреалем» и их скаутом общались целый год. Было много положительных эмоций от этих разговоров. После знакомства с сотрудниками клуба и их генеральным менеджером мне всё очень понравилось в «Канадиенс», — приводит слова Демидова «РИА Новости Спорт».

Демидов был задрафтован «Монреаль Канадиенс» под пятым общим номером.

Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

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