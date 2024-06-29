Остон Мэттьюс высказался о возможном обмене из «Торонто» Митчелла Марнера

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал возможный обмен Митчелла Марнера из канадского клуба.

«Я просто хочу сказать, что мы, конечно же, любим Митча. Сейчас много шума и всего такого, но мы любим Митчи. Он отличный человек, отличный товарищ по команде. Не могу сказать о нём ничего плохого», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.

Действующий контракт Марнера и «Торонто» с зарплатой $ 10,9 млн в год рассчитан до конца следующего сезона. У него также есть пункт о запрете на перемещения (обмен или отправка в фарм-клуб).

27-летний Марнер в прошлом сезоне сыграл 76 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 61 результативную передачу, набрав в общей сложности 88 очков.

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