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Остон Мэттьюс высказался о возможном обмене из «Торонто» Митчелла Марнера

Остон Мэттьюс высказался о возможном обмене из «Торонто» Митчелла Марнера
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал возможный обмен Митчелла Марнера из канадского клуба.

«Я просто хочу сказать, что мы, конечно же, любим Митча. Сейчас много шума и всего такого, но мы любим Митчи. Он отличный человек, отличный товарищ по команде. Не могу сказать о нём ничего плохого», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.

Действующий контракт Марнера и «Торонто» с зарплатой $ 10,9 млн в год рассчитан до конца следующего сезона. У него также есть пункт о запрете на перемещения (обмен или отправка в фарм-клуб).

27-летний Марнер в прошлом сезоне сыграл 76 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 61 результативную передачу, набрав в общей сложности 88 очков.

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