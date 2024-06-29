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Главный тренер «Локомотива» Никитин оценил выбор Егора Сурина на драфте НХЛ

Главный тренер «Локомотива» Никитин оценил выбор Егора Сурина на драфте НХЛ
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил выбор нападающего системы ярославского клуба Егора Сурина на драфте НХЛ, где молодого хоккеиста выбрал «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 22-м номером.

«Я уже пожелал ему реализовать свою хоккейную мечту, поступательно подготовиться к сезону, попасть в основной состав. Это будет одной из ступенек реализации мечты в дальнейшем.

Во-первых, в силу возраста форсировать [переход в основу] тоже не нужно — это ни к чему хорошему не приведёт, возможно, только к разочарованию. Поэтому мы планомерно его подводили. Мы с ним уже весной разговаривали после сезона, определились по тем точкам, над которыми ему нужно работать, что нужно исправить, усовершенствовать. То, что касается игровых качеств Егора, природа его одарила в плане понимания игры, умения забить, наличия высокого хоккейного и надеюсь, жизненного IQ. То есть всё, что важно для хоккеиста, а также функциональная подготовка, технические и тактические моменты, — это то, что мы можем скорректировать», — приводит слова Никитина ТАСС.

17-летний форвард в прошлом сезоне МХЛ провёл в составе ярославской команды 42 матча и набрал 52 (22+30) очка. Также игрок принял участие в плей-офф, где записал на свой счёт 23 (5+18) очка в 19 матчах.

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