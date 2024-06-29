Главный тренер «Локомотива» Никитин оценил выбор Егора Сурина на драфте НХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил выбор нападающего системы ярославского клуба Егора Сурина на драфте НХЛ, где молодого хоккеиста выбрал «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 22-м номером.

«Я уже пожелал ему реализовать свою хоккейную мечту, поступательно подготовиться к сезону, попасть в основной состав. Это будет одной из ступенек реализации мечты в дальнейшем.

Во-первых, в силу возраста форсировать [переход в основу] тоже не нужно — это ни к чему хорошему не приведёт, возможно, только к разочарованию. Поэтому мы планомерно его подводили. Мы с ним уже весной разговаривали после сезона, определились по тем точкам, над которыми ему нужно работать, что нужно исправить, усовершенствовать. То, что касается игровых качеств Егора, природа его одарила в плане понимания игры, умения забить, наличия высокого хоккейного и надеюсь, жизненного IQ. То есть всё, что важно для хоккеиста, а также функциональная подготовка, технические и тактические моменты, — это то, что мы можем скорректировать», — приводит слова Никитина ТАСС.

17-летний форвард в прошлом сезоне МХЛ провёл в составе ярославской команды 42 матча и набрал 52 (22+30) очка. Также игрок принял участие в плей-офф, где записал на свой счёт 23 (5+18) очка в 19 матчах.