Фридман назвал решающий фактор в продлении контракта Драйзайтля и «Эдмонтона»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что решающим фактором в продлении контракта немецкого форварда Леона Драйзайтля с «Эдмонтон Ойлерз» может стать решение капитана канадского клуба Коннора Макдэвида остаться или покинуть команду.

«Первое, что приходит мне в голову: это не просто переговоры Леона Драйзайтля. Это также переговоры Коннора Макдэвида. Я не думаю, что Драйзайтль захочет принимать долгосрочное решение, пока не узнает, что будет с Макдэвидом. Речь идёт об этих двух парнях, и никакой ясности не будет, пока они оба не будут точно знать, что думает другой.

У меня такое ощущение, что «Ойлерз», особенно когда дело дошло до финала, сказали: «Если этого не произойдёт на драфте, мы не собираемся паниковать. Если этого не произойдёт к 1 июля мы не собираемся паниковать. У нас есть время». Так что, я думаю, всё произойдёт летом.

И, как я уже сказал, это не просто разговор Драйзайтля. Это разговор Драйзайтля и Макдэвида, потому что они оба захотят знать, что собирается делать другой. Плюс, учитывая планы команды, у них есть «миллиард» неограниченно свободных агентов, включая звено, которое помогло переломить ситуацию [в финале Кубка Стэнли]», — заявил Фридман в подкасте 32 Thoughts.