Нападающие московского «Динамо» Муранов и Петухов в результате обмена перешли в «Адмирал»

«Адмирал» и «Динамо» произвели обмен, в результате которого дальневосточную команду пополнили нападающие Егор Петухов и Иван Муранов, столичный клуб получил денежную компенсацию. С игроками будут пописаны односторонний и двусторонний контракты соответственно сроком на один сезон. Об этом сообщает дальневосточный клуб.

24-летний Муранов выступал в системе бело-голубых с сезона-2016/2017. Нападающий постепенно подбирался к основной команде, проходя через ВХЛ и МХЛ. Всего в главной лиге страны форвард провёл 315 матчей и набрал 48 (28+20) очков.

30-летний Петухов присоединился к динамовцам в прошлое межсезонье, сменив столицу Казахстана на Москву. За один год в стане бело-голубых 30-летний нападающий провёл 68 матчей, записав на свой счёт 16 (11+5) результативных баллов.

В сезоне-2023/2024 оба хоккеиста вместе с московским «Динамо» завоевали Кубок Континента.

«Благодарим руководство клуба за предоставленные нам возможности в это межсезонье. Хочется отметить спортивного директора «Динамо» Алексея Сопина, профессионал своего дела, с такими людьми приятно работать.

Подписание Ивана и Егора добавит мощи и креатива в линию атаки. Складывается хорошая конкурентная среда внутри нашей команды. Остаются вакантные одна-две позиции в нашей обороне. Предварительные договорённости с клубами уже есть. Нужно немного времени для завершения трансферов», — заявил спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.