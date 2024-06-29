Демидов рассказал, что Мичков поздравил его с выбором в топ-5 на драфте НХЛ — 2024

Нападающий системы СКА Иван Демидов, задрафтованный клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс» под пятым общим номером, рассказал о том, что форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков поздравил его с выбором в топ-5 текущего драфта.

«Матвей написал мне, поздравил меня с выбором на драфте. После этого он, возможно, уже уснул, но я ему обязательно наберу. У меня уже есть пропущенный звонок. Так что я ему позвоню, мы обязательно поговорим. Вопрос журналиста о том, кто лучше — я или Мичков, — не застал меня врасплох. Просто ответил ему, что это не моя работа, а работа журналистов и аналитиков — сравнивать игроков», — приводит слова Демидова «РИА Новости Спорт».

Демидов стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.