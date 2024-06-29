В «Монреале» объяснили, почему не поехали к Демидову в лагерь юниоров перед драфтом НХЛ

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз прокомментировал решение не ехать перед драфтом НХЛ — 2024 в тренировочный лагерь юниоров в Майами для встречи с российским нападающим Иваном Демидовым, выбранным клубом в первом раунде под пятым общим номером.

«Для тех, кто хочет знать, почему мы не поехали [на встречу с Демидовым] во Флориду… Мы не хотели объявлять всем о том, насколько большой интерес мы проявили!» — приводит слова Хьюза RDS.

Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Хоккеист стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.