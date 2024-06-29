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«Флорида Пантерз» намерена обменять защитника Аарона Экблада

«Флорида Пантерз» намерена обменять защитника Аарона Экблада
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Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» ищет варианты обмена защитника Аарона Экблада.

«По информации из нескольких источников, «Пантеры» ищут варианты продажи первого номера драфта НХЛ 2014 года Аарона Экблада, у которого в следующем году заканчивается контракт, и уже провели переговоры с некоторыми командами о его готовности [к обмену]. После 1 июля положение о запрете на перемещения в контракте 28-летнего Экблада изменится на запрет перехода в 12 команд лиги, а также ему причитается бонус при подписании контракта в размере $ 3 млн», — сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.

В прошедшем сезоне Экблад провёл 51 встречу в регулярном чемпионате, набрав 18 (4+14) очков. В плей-офф защитник сыграл в 24 матчах, забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, набрав шесть очков.

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