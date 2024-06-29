«Флорида Пантерз» намерена обменять защитника Аарона Экблада

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» ищет варианты обмена защитника Аарона Экблада.

«По информации из нескольких источников, «Пантеры» ищут варианты продажи первого номера драфта НХЛ 2014 года Аарона Экблада, у которого в следующем году заканчивается контракт, и уже провели переговоры с некоторыми командами о его готовности [к обмену]. После 1 июля положение о запрете на перемещения в контракте 28-летнего Экблада изменится на запрет перехода в 12 команд лиги, а также ему причитается бонус при подписании контракта в размере $ 3 млн», — сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.

В прошедшем сезоне Экблад провёл 51 встречу в регулярном чемпионате, набрав 18 (4+14) очков. В плей-офф защитник сыграл в 24 матчах, забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, набрав шесть очков.