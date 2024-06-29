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Чемпион мира: Бобровского нужно выделить, но Макдэвид заслужил «Конн Смайт»

Чемпион мира: Бобровского нужно выделить, но Макдэвид заслужил «Конн Смайт»
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Бывший голкипер клубов КХЛ и сборной России Константин Барулин высказался о финале Кубка Стэнли — 2024 и решении признать канадского нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У «Флориды» вся команда — молодцы. Они достойно прошли весь плей-офф. Бобровского можно выделить, и он был главным номинантом на MVP Кубка Стэнли. Но после камбэка с 0-3 в серии от «Эдмонтона» приз решили отдать Макдэвиду. Он заслужил эту награду», — сказал Барулин в интервью Legalbet.

В прошедшем плей-офф НХЛ на счету Макдэвида восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

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