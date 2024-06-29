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Защитник «Ак Барса» Яруллин: если не делаешь то, что говорит Гатиятулин, — будут проблемы

Защитник «Ак Барса» Яруллин: если не делаешь то, что говорит Гатиятулин, — будут проблемы
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о методах работы главного тренера клуба Анвара Гатиятулина.

— Каких главных принципов в работе придерживается Гатиятулин?
— Это очень требовательный тренер. Он хочет, чтобы команда играла именно так, как он это говорит. Если ты не начинаешь делать то, что он говорит, будут проблемы. Наверное, это банально, но только так что-то будет работать: ты должен слушать тренера и выполнять его требования.

— Говорят, он никогда не срывается на игроках — считает: если ты профессиональный спортсмен, должен понимать его требования и кричать лишний раз на тебя нет смысла. А мы привыкли, что российские тренеры кричат…
— Не только в России. Нормальный игрок, который хочет достичь чего-то в спорте, будет ценить такие моменты — когда на тебя не кричат лишний раз, а подходят и спокойно что-то объясняют.

— Он может быть жёстким?
— Конечно. Если ты продолжишь ошибаться или не выполнять установку, ничем хорошим для тебя это не закончится. Просто он не считает правильным постоянно устраивать разносы, — приводит слова Яруллина «БИЗНЕС Online».

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