Игорь Чернышов выбран «Сан-Хосе» под общим 33-м номером на драфте НХЛ — 2024

В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2024. Российский нападающий Игорь Чернышов выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» во втором раунде под общим 33-м номером. В прошедшем сезоне форвард выступал в составе московского «Динамо».

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