Илья Набоков выбран «Колорадо» под общим 38-м номером на драфте НХЛ — 2024

В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта Национальной хоккейной лиги — 2024. Во втором раунде под общим 38-м номером клубом «Колорадо Эвеланш» был выбран российский голкипер Илья Набоков, который в прошедшем сезоне выступал в составе магнитогорского «Металлурга».

21-летний Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В общей сложности голкипер провёл в прошлом сезоне 66 матчей, в которых одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03. Вместе с «Магниткой» Набоков стал обладателем Кубка Гагарина — 2024. Он также стал лауреатом приза лучшему новичку КХЛ по итогам сезона-2023/2024.