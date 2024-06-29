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«Тампа» обменяла Михаила Сергачёва в «Юту»

«Тампа» обменяла Михаила Сергачёва в «Юту»
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв обменян в «Юту». Об этом сообщил инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Пьер Лебрюн в социальной сети X (ранее Twitter).

Взамен «Тампа» получила нападающего Конора Гики, защитника Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

В прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 очков (2+17). В плей-офф защитник принял участие в двух встречах, набрав одно очко — сделав результативную передачу.

В сезоне-2023/2024 после восстановления от прошлого повреждения Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

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