Российский голкипер Михаил Егоров выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ под общим 49-м номером

В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2024. Российский вратарь Михаил Егоров был выбран клубом «Нью-Джерси Дэвилз» во втором раунде под общим 49-м номером. Прошедший сезон голкипер провёл в «Омаха Лансерс».