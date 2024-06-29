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Никита Артамонов выбран «Каролиной» под общим 50-м номером на драфте НХЛ — 2024

Никита Артамонов выбран «Каролиной» под общим 50-м номером на драфте НХЛ — 2024
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В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2024. Российский нападающий Никита Артамонов был выбран клубом «Каролина Харрикейнз» во втором раунде под общим 50-м номером.

В прошедшем сезоне 18-летний Артамонов провёл 54 матча в составе «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 23 очка. В Кубке Гагарина — 2024 принял участие в пяти матчах, результативными действиями не отметился.

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