Никита Артамонов выбран «Каролиной» под общим 50-м номером на драфте НХЛ — 2024

В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2024. Российский нападающий Никита Артамонов был выбран клубом «Каролина Харрикейнз» во втором раунде под общим 50-м номером.

В прошедшем сезоне 18-летний Артамонов провёл 54 матча в составе «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 23 очка. В Кубке Гагарина — 2024 принял участие в пяти матчах, результативными действиями не отметился.