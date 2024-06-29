Защитник «Сан-Хосе» Кныжов выставлен на безусловный драфт отказов

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов выставлен на безусловный драфт отказов с целью выкупа контракта. Об этом сообщил инсайдер Крис Джонстон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

В прошедшем сезоне 26-летний хоккеист провёл 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал один балл за результативность, отдав результативную передачу.

По ходу сезона-2023/2024 Кныжов уже выставлялся на драфт отказов, с которого его никто так и не забрал.

За последние два года защитник принял участие всего в 22 матчах в лиге, набрав в них в общей сложности два очка (1+1). Всего на счету Кныжова 81 встреча за профессиональную карьеру в НХЛ и 12 (3+9) результативных баллов.

В завершившемся сезоне Кныжов сыграл 40 матчей за фарм-клуб «Шаркс» — «Сан-Хосе Барракуда», забив три гола и отдав 11 голевых передач.