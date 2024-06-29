«Вегас» обменял вратаря Логана Томпсона в «Вашингтон»

Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обменял вратаря Логана Томпосона в «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщил журналист Трейси Майерз в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

За голкипера «Вегас» получил выбор под 83-м номером на текущем драфте НХЛ и выбор третьего раунда драфта — 2025.

Томпсон становился обладателем Кубка Стэнли — 2023 в составе «Голден Найтс». В прошедшем сезоне 27-летний голкипер дебютировал в плей-офф НХЛ, провёл четыре матча, в которых одержал две победы с процентом отражённых бросков 92,1 и коэффициентом надёжности 2,35. В регулярном чемпионате Томпсон сыграл в 46 встречах, одну из которых — «на ноль», одержав 25 побед с коэффициентом надёжности 2,70 и 90,8% отражённых бросков.