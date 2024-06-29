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«Вашингтон» обменял форварда Маленстина в «Баффало»

«Вашингтон» обменял форварда Маленстина в «Баффало»
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» совершил обмен, в результате которого нападающий Бек Маленстин стал игроком «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Взамен «столичные» получили 43-й номер выбора во втором раунде драфта НХЛ — 2024. 26-летний Маленстин был выбран «Кэпс» в пятом раунде драфта НХЛ — 2016 под общим 145-м номером.

В прошедшем сезоне нападающий провёл 81 встречу в регулярном чемпионате, забросил шесть шайб и отдал 15 голевых передач, набрав в сумме 21 балл за результативность. В плей-офф сыграл во всех четырёх матчах «Вашингтона», очков не набрал.

Напомним, «Кэпиталз» завершили сезон после того, как проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 со счётом 0-4.

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