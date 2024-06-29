«Вашингтон» выбрал белорусского форварда Илью Протаса на драфте НХЛ под 75-м номером

В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта Национальной хоккейной лиги — 2024. Белорусский нападающий Илья Протас был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталз» в третьем раунде под общим 75-м номером.

17-летний хоккеист по итогам минувшего сезона попал в символическую сборную новичков USHL. В прошедшем чемпионате он принял участие в 61 встрече, забросил 14 шайб, отдал 37 голевых передач и закончил регулярный сезон с 51 баллом за результативность.

Отметим, что старший брат Ильи Алексей Протас с 2021 года выступает в составе столичного клуба. Он также был выбран в третьем раунде драфта в 2019 году под общим 91-м номером. Таким образом, Илья превзошёл достижение Алексея.