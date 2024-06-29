Михаил Сергачёв высказался после обмена из «Тампы» в «Юту»

Российский защитник Михаил Сергачёв опубликовал пост, в котором попрощался с болельщиками «Тампа-Бэй Лайтнинг» после обмена в «Юту».

«Я благодарен «Тампе» за всё, что у нас было вместе, за все взлёты и падения, и за потери 0-4 в первом раунде, и за два Кубка Стэнли! Спасибо организации за то, что предоставили мне всё необходимое для того, чтобы я показал себя наилучшим образом! Спасибо тренерам, я многому у вас научился. Спасибо медицинскому персоналу, я люблю вас, ребята, и огромное спасибо партнёрам, с которыми я играл, вы действительно сделали это время особенным!

Я с гордостью называл себя игроком «Лайтнинг» и отдал этой команде абсолютно всё! Тампа всегда будет домом для меня и моей семьи! И спасибо вам, болельщикам, и городу Тампа! Я чувствовал вашу любовь и поддержку, и это сделало меня лучше! Всему приходит конец, но мы навсегда останемся чемпионами, и я люблю тебя, Тампа!» — написал Сергачёв в социальных сетях.