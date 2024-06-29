Вратарь Павел Мойсевич задрафтован «Вегасом» под общим 83-м номером

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В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2024.

Белорусский голкипер Павел Мойсевич был выбран клубом «Вегас Голден Найтс» под общим 83-м номером. В прошедшем сезоне 19-летний хоккеист выступал в системе СКА.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ игрок провёл 13 встреч, одержал три победы с процентом отражённых бросков 94,2 и коэффициентом надёжности 1,25.

В составе фарм-клуба петербургской команды «СКА-1946» Моейсевич стал обладателем Кубка Харламова — 2024. В плей-офф он сыграл в 10 матчах, одержав восемь побед, провёл один «сухой» матч с процентом отражённых бросков 94.6 и коэффициентом надёжности 1.93.

В ВХЛ на счету белорусского игрока 19 игр за «СКА-Неву», 10 побед и две результативные передачи.